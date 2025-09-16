Manchester City – Napoli scelti arbitro e VAR | ha già diretto quattro volte gli azzurri!

Sono ufficiali, ora, le designazioni arbitrali per il match di giovedì: c’è una vecchia conoscenza per i tifosi azzurri Gli azzurri sono pronti al banco di prova di Manchester. L’Etihad non è un campo facile, ma il Napoli ha dimostrato di essere in forma super e vuole giocarsela alla pari. Intanto, l’Uefa ha ufficializzato la designazione arbitrale per l’incontro, in scena proprio questo giovedì. City – Napoli, ecco gli arbitri ufficiali. A dirigere il match sarà il tedesco Felix Zwayer, che già quattro volte ha incontrato il Napoli nelle competizioni europee. City – Napoli, ecco gli arbitri ufficiali (LaPresse) – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

