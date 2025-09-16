Manchester City – Napoli Guardiola combatte gli infortuni | pronto il rilancio dell’attaccante inglese

Champions League, Manchester City-Napoli è sempre più vicina: Pep Guardiola è pronto a rilanciare il suo attaccante per combattere i molteplici infortuni. Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere in campo per riassaggiare il sapore della Champions League. Dopo un anno di assenza, causa decimo posto nella stagione 202324, gli azzurri avranno l’opportunità di sfidare già una grandissima del calcio europeo come il Manchester City di Pep Guardiola. Tra le fila dei Cityzens spiccano i molteplici infortuni che hanno diminuito il numero di calciatori a disposizione di Pep Guardiola: Ait-Nouri, Cherki, Stones, Marmoush e Kovacic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

