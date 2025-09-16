Manchester City–Napoli Conte sfida Guardiola | Ora dimostriamo chi siamo

Conte contro Guardiola: stili diversi, stessa ossessione. È la notte dei maestri. Manchester City contro Napoli non è solo una partita di Champions League. È un duello tra filosofie, un confronto tra due dei più grandi allenatori del calcio moderno: Pep Guardiola e Antonio Conte. Legati da un profondo rispetto reciproco ma divisi da stili di gioco quasi opposti, si ritrovano l'uno di fronte all'altro per l'ottava volta, in una sfida che promette scacchi tattici e spettacolo. I precedenti in Premier League premiano l'italiano, ma entrambi i tecnici sanno che ogni partita è una storia a sé, specialmente sul palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

