Mamme ostaggi con tende sotto casa Bibi

15.35 Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha dichiarato uno "stato di emergenza" per l'offensiva Idf a Gaza e annunciato l'allestimento di un accampamento di tende fuori dalla residenza del premier Netanyahu a Gerusalemme. Le mamme nelle tende sotto casa Netanyahu. Le famiglie degli ostaggi si dicono "terrorizzate". L'accampamento "rimarrà finché Netanyahu non ascolterà e non metterà in atto la volontà del popolo: il ritorno immediato di tutti gli ostaggi e la fine della guerra". "Ci saranno manifestazioni ogni sera". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it