Mamma orca in lutto trasporta il neonato morto sul muso | ha ancora il cordone ombelicale attaccato
Nello Stretto di Rosario, in Argentina, l’orca J36 è stata vista nuotare con il suo cucciolo morto sul muso, ancora con il cordone ombelicale attaccato. Si tratta di una manifestazione del lutto già osservata nel 2018 con Tahlequah, anche lei un'orca residente meridionale del gruppo familiare J. Si tratta di orche a rischio di estinzione di cui ad oggi restano circa 70 individui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
