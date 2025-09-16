Mamma e figlia uccise da finanziere | chiesto l'ergastolo per Christian Sodano
Christian Sodano rischia l'ergastolo per il duplice omicidio di mamma e sorella della ex. Il finanziere 27enne le ha uccise a colpi di pistola a Cisterna di Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Madre e figlia uccise a Cisterna, il testimone: «Sodano ha sperperato 500mila euro al gioco»; Duplice femminicidio di Cisterna, al via il processo per Christian Sodano; Strage di Cisterna, la sentenza a settembre.
