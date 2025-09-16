Maldestro tentativo di corruzione al Pallone d'Oro poi la scusa più assurda | Colpa di una stagista
A margine del prossimo Pallone d'Oro ha fatto scalpore il tentativo di "stimolare la narrazione verso Ousmane Dembélé" da parte di una azienda verso uno dei giornalisti chiamato a votare. Che ha denunciato il tutto, per poi ricevere scusanti sul filo del paradossale: "Iniziativa privata di una stagista, ispirata a condurre una ricerca personale. Fatto isolato, motivato da curiosità educativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
