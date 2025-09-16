Malati di Sla da mesi senza aiuti in Basilicata Ezio e Luciana | Abbandonati e trattati come scarti
In Basilicata oltre 50 famiglie di pazienti affetti da Sla sono rimaste senza assegni di cura da maggio perché il Fondo Regionale dedicato non è stato ripristinato. A denunciare la situazione è AISLA che ha messo in contatto Fanpage.it con Ezio e Luciana. Lui ha ricevuto la diagnosi nel 2016 e da 9 anni è assistito da sua moglie: "Per la Regione noi malati siamo un peso, sono arrabbiato con chi sta decidendo per la mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanità, parla la moglie di un ammalato Sla: politica lucana assente - Le amare parole della moglie di un ammalato di Sla interrogano la politica lucana assente. Secondo quotidianodelsud.it
Basilicata, Sla: «Oltre 500 famiglie lasciate sole» - Gli assegni ridotti e non percepiti da maggio per 54 famiglie. Secondo quotidianodelsud.it