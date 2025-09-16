Magenta ancora caos al Pronto soccorso | ubriaco aggredisce due guardie

Magenta – Ancora problemi al pronto soccorso di Magenta. La scorsa notte un uomo di 35 anni, di origini magrebine, visibilmente ubriaco, è entrato al pronto soccorso di via Al Donatore di Sangue per farsi curare e ha cominciato a importunare i presenti. Non contento si è diretto verso i distributori automatici prendendoli a pugni. Per poi continuare ad entrare e uscire dalla sala d'aspetto. Si era creata una situazione di tensione che rischiava di degenerare. Casualmente, in quel momento, c'erano due guardie giurate in servizio che sono immediatamente intervenute. Ma il 35enne non voleva calmarsi e ha spintonato un operatore.

In questa notizia si parla di: magenta - caos

