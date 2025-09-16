Magalli smonta Ricciarelli | ‘Baudo non voleva sentirla diceva a Dina di non passarla’

Magalli replica a Ricciarelli a La volta buona: ‘Avevo il numero privato di Pippo, a Katia non lo diede’. Giancarlo Magalli, ospite de La volta buona su Rai 1 con Caterina Balivo, ha deciso di chiarire un punto che negli ultimi giorni aveva acceso il dibattito attorno alla figura di Pippo Baudo. Katia Ricciarelli, ex moglie del grande conduttore scomparso a luglio, aveva infatti raccontato a Verissimo con Silvia Toffanin di non essere riuscita, negli ultimi anni, neppure a contattarlo al telefono, accusando Dina – storica segretaria e collaboratrice di Baudo – di aver filtrato le chiamate e impedito un ricongiungimento umano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

