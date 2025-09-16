Madonna della Consolazione si rinnova in Cattedrale l' offerta del cero votivo del Comune

“È sempre un’emozione unica partecipare alla consegna del Cero Votivo da parte del Comune. Quest’anno lo è stato ancora di più perché è l’ultimo discorso che ho fatto sindaco. Abbiamo chiesto alla nostra Avvocata, Madonna della Consolazione di accompagnare la nostra città, di ascoltare le ansie. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La Madonna della Consolazione scende tra la sua gente, un abbraccio di fede, amore e speranza - Come ogni anno, la città di Reggio Calabria si è stretta con commozione e devozione attorno alla sua celeste Patrona: la Madonna della Consolazione. Riporta reggiotv.it

Reggio, oggi la consegna del cero votivo in Cattedrale. Cala il sipario sulla festa della Patrona - Questa mattina, in Cattedrale, il sindaco Giuseppe Falcomatà offrirà alla Madonna della Consolazione il cero votivo con cui “affida” l’intera città e ... Secondo msn.com