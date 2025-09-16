Machiavellerie 2025 | intellettuali politica e potere al centro della quarta edizione del Festival a San Casciano
Il rapporto dialettico che lega e intreccia intellettuali e potere, a varie latitudini di tempo e di spazio, è il perno culturale intorno al quale ruota la quarta edizione del Festival “Machiavellerie”, in programma tra le rinomate colline del Chianti, a San Casciano in Val di Pesa (FI), dal 6 al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: machiavellerie - intellettuali
Machiavellerie 2025: intellettuali, politica e potere al centro della quarta edizione del Festival a San Casciano; San Casciano, al via il primo festival italiano dedicato alla figura di Niccolò Machiavelli: Machiavellerie... Off.
Gli intrecci tra potere e intellettuali al centro del festival “Machiavellerie” - L'appuntamento al teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa dal 6 al 9 novembre con la quarta edizione della kermesse ... intoscana.it scrive
Regionali in Campania, 100 intellettuali chiedono chiarezza sull'accordo Pd-M5S-De Luca - Nella lunga tornata elettorale delle elezioni regionali, che comincia a settembre per terminare a novembre, uno dei test maggiormente significativi è la Campania. Da huffingtonpost.it