Macabro ritrovamento sulla riviera Jonica | recuperate tre carcasse di cinghiali in spiaggia
Macabro avvistamento sul litorale jonico. Tra Roccalumera e Santa Teresa di Riva sono state recuperate tre carcasse di cinghiali, a dare l'allarme i bagnanti presenti in spiaggia che inizialmente credevano fossero dei cani. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto e su segnalazione del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: macabro - ritrovamento
Macabro ritrovamento in una zona di campagna: cadavere in un’auto bruciata
Cadavere nell'Arno a Pisa, il macabro ritrovamento sul Lungarno Mediceo: indagini in corso per identificarlo
Scheletro nel torrente Geirato a Molassana, macabro ritrovamento e mistero sull'identità della vittima
TARANTO - ? Macabro ritrovamento di un corpo in avanzato stato di decomposizione: è giallo sulla morte di un uomo. La drammatica scoperta ieri sera, domenica 14 settembre, nella borgata di Lama. L’uomo, 72 anni, sarebbe collegato all’immobile, ma - facebook.com Vai su Facebook
A Caucana frazione marinara di Santa Croce un bimbo muore annegato nella piscina di una casa privata Il macabro ritrovamento sarebbe stato fatto dalla nonna. Indagano le forze dell'ordine https://lasicilia.it/ragusa/caucana-santa-croce-bimbo-muore-anneg - X Vai su X
Macabro ritrovamento sulla riviera Jonica: recuperate tre carcasse di cinghiali in spiaggia; Trovato cadavere in un sacco di plastica nel Messinese.
Macabro ritrovamento in mare tra Isola d’Elba e Piombino: resti umani in avanzata decomposizione - Un mistero inquietante avvolge le acque tra gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, al largo della costa orientale dell’isola d’Elba. Si legge su fanpage.it