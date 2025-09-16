Macabro ritrovamento sulla riviera Jonica | recuperate tre carcasse di cinghiali in spiaggia

Messinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macabro avvistamento sul litorale jonico. Tra Roccalumera e Santa Teresa di Riva sono state recuperate tre carcasse di cinghiali, a dare l'allarme i bagnanti presenti in spiaggia che inizialmente credevano fossero dei cani. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto e su segnalazione del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: macabro - ritrovamento

Macabro ritrovamento in una zona di campagna: cadavere in un’auto bruciata

Cadavere nell'Arno a Pisa, il macabro ritrovamento sul Lungarno Mediceo: indagini in corso per identificarlo

Scheletro nel torrente Geirato a Molassana, macabro ritrovamento e mistero sull'identità della vittima

Macabro ritrovamento sulla riviera Jonica: recuperate tre carcasse di cinghiali in spiaggia; Trovato cadavere in un sacco di plastica nel Messinese.

Macabro ritrovamento in mare tra Isola d’Elba e Piombino: resti umani in avanzata decomposizione - Un mistero inquietante avvolge le acque tra gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, al largo della costa orientale dell’isola d’Elba. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Macabro Ritrovamento Riviera Jonica