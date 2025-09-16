Lutto nel mondo del cinema | morto all’età di 89 anni Robert Redford

L'attore, regista e attivista, leggenda di Hollywood, si è spento nel sonno nella sua casa di Provo, nello Utah. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Lutto nel mondo del cinema: morto all’età di 89 anni Robert Redford

In questa notizia si parla di: lutto - mondo

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Attrice amata muore improvvisamente: scopri le cause del grave lutto nel mondo dello spettacolo

Lutto nel mondo del commercio: si è spenta Adele Vannini, anima di ‘Bianchini boutique’

Tg2. . Lutto nel mondo dello sport. Non ce l'ha fatta #MatteoFranzoso, il giovane sciatore azzurro finito in coma dopo una caduta tre giorni fa in #Cile - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo dello sport. Matteo #Franzoso non ce l'ha fatta. Lo sciatore azzurro è morto, era in coma farmacologico da giorni. Era caduto durante gli allenamenti in Cile, le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime. Stava per compiere 2 - X Vai su X

Mondo del cinema in lutto: è morto Robert Redford. Il volto della «Nuova Hollywood» aveva 89 anni; Lutto nel mondo del cinema: è morto Robert Redford; Morto improvvisamente. Lutto nel mondo del cinema.

Cinema in lutto: il celebre attore Robert Redford è morto - Nel 2016 si era ritirato dalla carriera di attore e si era occupato solamente all'attività di regista. Riporta donnaglamour.it

Lutto nel mondo del cinema, è morto Robert Redford: il cordoglio di ADL - È morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah, l’attore, regista e attivista Robert Redford. Scrive tuttonapoli.net