Lutto a Castellammare Suor Maria Nerina De Simone muore in un incidente in Tanzania
Un drammatico incidente stradale in Tanzania è costato la vita a suor Maria Nerina De Simone, missionaria originaria di Castellammare di Stabia. Con lei hanno perso la vita altre tre consorelle della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù e l'autista del camion su cui viaggiavano.
