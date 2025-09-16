Lutto a Castellammare Suor Maria Nerina De Simone muore in un incidente in Tanzania

Un drammatico incidente stradale in Tanzania è costato la vita a suor Maria Nerina De Simone, missionaria originaria di Castellammare di Stabia. Con lei hanno perso la vita altre tre consorelle della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù e l’autista del camion su cui viaggiavano. Lutto a Castellammare, Suor Maria Nerina . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

lutto castellammare suor mariaTragico incidente in Africa, la missionaria Suor Nerina di Castellammare morta in Tanzania - Suor Nerina della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù è rimasta vittima di un incidente in Tanzania ... Da fanpage.it

lutto castellammare suor mariaSuore morte in Tanzania, c’è anche l’italiana Suor Nerina De Simone - Il  gruppo della Congregazione della Carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù stava per tornare in Italia ... quotidiano.net scrive

