' L' uomo al centro del cambiamento' al via la diciannovesima edizione di RemTech Expo
L'apertura ufficiale è prevista mercoledì 17 settembre, alle 10. E' al via dunque la diciannovesima edizione del RemTech Expo, evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ambientale, alla transizione ecologica, alla rigenerazione del territorio e alla sicurezza energetica.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: uomo - centro
Terrore per i bambini del centro estivo Pioggia di lamiere: "Vivi per miracolo". Carabiniere-eroe salva un uomo dal rogo
Degrado in centro storico, uomo nudo in mezzo alla gente. “Troppe risse e bivacchi”
Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale
I fatti sono accaduti in centro storico. L'uomo, totalmente ubriaco, aveva poco prima infastidito alcune persone in Piazza Walther. - facebook.com Vai su Facebook
REMTECH EXPO 2025: al via la diciannovesima edizione a Ferrara, L'uomo torna al centro del cambiamento culturale; 'L'uomo al centro del cambiamento', al via la diciannovesima edizione di RemTech Expo; REMTECH EXPO 2025: al via la diciannovesima edizione a Ferrara, L'uomo torna al centro del cambiamento culturale.
REMTECH EXPO 2025: al via la diciannovesima edizione a Ferrara, L'uomo torna al centro del cambiamento culturale - Si aprirà ufficialmente mercoledì 17 settembre 2025, alle 10, la 19ª edizione del RemTech Expo, il più autorevole evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ... Scrive cronacacomune.it
REMTECH EXPO 2025, L'UOMO AL CENTRO DEL CAMBIAMENTO. DA MINACCIA A SOLUZIONE - Dove sei: Homepage > Lista notizie > REMTECH EXPO 2025, L'UOMO AL CENTRO DEL CAMBIAMENTO. Segnala cronacacomune.it