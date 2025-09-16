L’Università Statale di Milano e lo stop agli accordi con enti israeliani | Violano i diritti a Gaza Gli studenti | Finalmente una presa di posizione

« Stop agli accordi con chi viola i diritti a Gaza ». È la decisione del senato accademico di Unimi, l’Università Statale di Milano, raggiunta nella seduta di oggi 16 settembre, a poche ore dall’ invasione di Gaza City da parte dell’Idf. In particolare la mozione approvata impone all’ateneo di interrompere «nuove stipule o rinnovi di accordi con università, istituzioni o attori di altro tipo che siano direttamente o indirettamente implicati nelle violazioni attualmente in essere ». Nella stessa mozione l’università condanna «l’ingiustificabile attacco terroristico di Hamas», a cui però sono seguite «azioni di guerra indiscriminate tali da giustificare l’uso del termine genocidio, non giustificabili con l’autodifesa». 🔗 Leggi su Open.online