L’Università Statale di Milano e lo stop agli accordi con enti israeliani | Violano i diritti a Gaza Gli studenti | Finalmente una presa di posizione
« Stop agli accordi con chi viola i diritti a Gaza ». È la decisione del senato accademico di Unimi, l’Università Statale di Milano, raggiunta nella seduta di oggi 16 settembre, a poche ore dall’ invasione di Gaza City da parte dell’Idf. In particolare la mozione approvata impone all’ateneo di interrompere «nuove stipule o rinnovi di accordi con università, istituzioni o attori di altro tipo che siano direttamente o indirettamente implicati nelle violazioni attualmente in essere ». Nella stessa mozione l’università condanna «l’ingiustificabile attacco terroristico di Hamas», a cui però sono seguite «azioni di guerra indiscriminate tali da giustificare l’uso del termine genocidio, non giustificabili con l’autodifesa». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: universit - statale
#buongiorno . Eccomi nella mia adorata #università #statale di #milano dove da giovane ho preso le mie #lauree e dove oggi presento #libri ed i miei #giornali #messaggidibenessere per far star bene le persone di tutte le età . #allegria #boys e #friends - facebook.com Vai su Facebook
L’Università Statale di Milano e lo stop agli accordi con enti israeliani: «Violano i diritti a Gaza». Gli studenti: «Finalmente una presa di posizione» - Con una mozione approvata in senato accademico l'ateneo condanna la «guerra di sterminio a Gaza» e prepara 22 borse di studio per studenti palestinesi ... open.online scrive
Università Statale, ok a mozione su Gaza: “Stop agli accordi con chi è implicato nelle violazioni” - Il Senato Accademico ha approvato all’unanimità il documento: “L’autodifesa non può implicare azioni di guerra indiscriminate, che giustificano l’uso del ... Come scrive milano.repubblica.it