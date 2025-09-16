L’Università di Foggia rafforza i legami internazionali con il Burkina Faso

Foggiatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio l’Università di Foggia ha accolto S.E. Cyrille Ganou-Badolo, Ambasciatrice del Burkina Faso in Italia, in occasione di una visita istituzionale che testimonia la crescente proiezione internazionale dell’Ateneo e la sua centralità nei processi di cooperazione accademica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - foggia

L’Università di Foggia rafforza i legami internazionali con il Burkina Faso - Badolo conferma il ruolo strategico dell’Ateneo nella cooperazione scientifica e accademica ... Lo riporta foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: L8217universit224 Foggia Rafforza Legami