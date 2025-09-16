L’Università delle Tre età a Pioltello | Coinvolgeremo giovani e anziani

Nuovo spazio culturale per tutti a Pioltello, nasce l’ Università delle Tre età, aperta dai 18 anni in poi. Anno accademico al via da ottobre fra lezioni, laboratori e uscite didattiche. Stasera, la presentazione ufficiale con una conferenza di Federico Cabitza, docente di Interazione uomo-IA alla Bicocca, sull’ intelligenza artificiale in biblioteca alle 20.45). La proposta si articola in quattro percorsi formativi: Tecnologia e mondo digitale; Arte e benessere; Alimentazione e salute; Sostenibilità e ambiente. Gli incontri, gratuiti e a ingresso libero, tranne qualche eccezione in cui saranno richiesti prenotazione e un contributo minimo, si terranno sempre nella Sala Eventi della biblioteca in orario serale o nel fine settimana, per permettere a tutti di partecipare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

