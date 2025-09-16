L’unico modo per capire Schlein è affidarsi all’AI Perché le sue frasi spesso non si capiscono

C’è chi parla inglese, chi parla francese, chi mastica un po’ di tedesco. E poi c’è chi, come Elly Schlein, parla schleinese. E’ una lingua a metà tra il burocratese delle istituzioni, il motivational speech dei Ted Talk e il vago lirismo delle feste dell’Unità. E’ una lingua che fa sembrare ogni frase una promessa solenne, ma che alla prova della traduzione umana lascia il lettore con la stessa espressione di chi cerca di montare un mobile Ikea senza istruzioni. Lo schleinese è fatto di parole che sembrano dire tutto e invece non dicono niente. Per esempio: “Abbiamo smentito chi guardava con sufficienza al nostro paziente lavoro di ricucitura”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’unico modo per capire Schlein è affidarsi all’AI. Perché le sue frasi spesso non si capiscono

