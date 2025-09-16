Luna in eclisse lo spettacolo sopra San Luca e i fake

"Vi invio la foto della luna in eclisse sopra San Luca ripresa dal Comune di Bologna il 7 settembre 2025. Fate attenzione che circola anche una foto che è un fake! Con accuratezza abbiamo scelto il posto per riprendere questo scatto non proprio facile, circondati da lampioni, foschia bassa e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it