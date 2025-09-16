L' ultimo giallo su Totti e Bocchi? Un assist alla Blasi Cosa è successo e perché cambia tutto

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno di recente festeggiato insieme il loro anniversario: una ricorrenza celebrata in pompa magna tra lusso e foto condivise sui social network, eppure prioprio un dettaglio analizzato da Chi Magazine potrebbe in un certo senso rivelarsi un autogol per l'ex capitano giallorosso nella causa contro l'ex moglie Ilary Blasi. Stando alle date rese note dai protagonisti della vicenda, in teoria la coppia avrebbe festeggiato il suo terzo anniversario insieme, affittando una suite da 9mila euro in un lussuoso hotel nella Capitale. Una torta con dedica speciale, dei palloncini e un regalo di grande valore griffato Hermes, presumibilmente una borsa: tutto perfetto per rendere speciale il giorno dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultimo giallo su Totti e Bocchi? Un assist alla Blasi. Cosa è successo e perché cambia tutto

