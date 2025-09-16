Lukaku l’infortunio ed il pesante ingaggio | a fine stagione possibile rivisitazione?

Dailynews24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per diversi mesi. L’attaccante belga, vittima di un infortunio durante un’amichevole precampionato, resterà ai box fino a fine dicembre, costringendo Antonio Conte a ridisegnare il reparto offensivo con il nuovo acquisto Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca. Un’assenza pesante, non solo dal punto di vista tecnico ma . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lukaku - infortunio

Napoli-Arezzo, debutto con forfait: Politano out per infortunio. Conte parte col tridente Neres-Lukaku-Noa

Lukaku preoccupa il Napoli: infortunio e sostituzione, le condizioni

Napoli, infortunio per Lukaku in amichevole: cambio obbligato e condizioni da valutare

Inter, Lukaku non si tocca. E spunta un retroscena sull'ingaggio - L'attaccante belga, ancora in vacanze per smaltire le fatiche di una stagione dispendiosa ma ricca di ... Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Lukaku L8217infortunio Pesante Ingaggio