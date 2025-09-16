Luiss Acea e Renault portano il car sharing elettrico dentro il campus
Al Campus Luiss di viale Romania, l’idea di mobilità sostenibile supera un nuovo traguardo: l’università, Acea e Renault Italia danno vita a «Luiss Green Mobility», un servizio che promette prenotazioni rapide via app e veicoli elettrici di ultima generazione, destinati a studenti e docenti. Una collaborazione che ridisegna gli spostamenti universitari La sinergia tra la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: luiss - acea
Luiss Green Mobility: lancio del nuovo servizio di mobilità elettrica con Acea e Renault
Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault
Mobilità, Palermo (Acea): “Nuova frontiera con Luiss e Renault”
Luiss, Acea e Renault portano il car sharing elettrico dentro il campus; Università in cerca di sinergie: a Milano il summit del Codau; Puglia, due piani per intrecciare cultura e sviluppo d’impresa.
Mobilità, Palermo (Acea): "Nuova frontiera con Luiss e Renault" - “Questo è un importante accordo che innova rispetto al precedente già in essere con la Luiss, puntando sull’impiego di veicoli di nuova generazione integrati con l’app dell ... Secondo msn.com
Car sharing elettrico, per studenti e professori una flotta targata Luiss-Acea-Renault - Car sharing elettrico, per studenti e professori una flotta targata Luiss- Da fortuneita.com