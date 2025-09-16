LuisaViaRoma marchio in crisi | l’ipotesi è di contratti di solidarietà per 259 dipendenti
LuisaViaRoma, il marchio di moda nato a Firenze, potrebbe chiudere la sede di Milano. Il rischio è che la crisi della società porti a contratti di solidarietà per tutti i 259 dipendenti dell’azienda. Qualora la sede milanese chiudesse, per 22 persone scatterà lo smart working. Scongiurato, almeno per ora, il trasferimento a Firenze dopo le interlocuzioni con i sindacati. Filcams Cgil: «Stiamo ancora discutendo». Yuri Vigiani della Filcams Cgil fiorentina ha spiegato: «Stiamo ancora discutendo ma LuisaViaRoma tramite l’ad ha già chiesto la composizione negoziata della crisi d’impresa, hanno inoltre chiesto le misure protettive al tribunale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
