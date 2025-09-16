Luis Enrique | Per me è più difficile vincere la prima Champions che la seconda

Il tecnico del Psg Luis Enrique ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Atalanta. Luis Enrique: «Per me è più difficile vincere la prima Champions che la seconda, i calciatori sono ambiziosi». «Non vedo nulla di diverso rispetto all’anno scorso. Ogni partita è difficile. Abbiamo più fiducia rispetto allo scorso anno in Champions. Stiamo giocando peggio? Non sono d’accordo. Bisogna sempre analizzare quello che stiamo facendo. L’anno scorso c’è stato un momento complicato a causa della mancanza di efficienza. Ma la squadra è stata poi volenterosa a migliorare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Per me è più difficile vincere la prima Champions che la seconda»

In questa notizia si parla di: luis - enrique

Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente

Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro

ATALANTA, OCCHIO ALL'ULTIMA MODA DI LUIS ENRIQUE: METÀ PARTITA DALLA TRIBUNA #luisenrique #psg #atalanta - X Vai su X

Nel frattempo Luis Enrique è invecchiato di 10 anni nel giro di 3 settimane. È diventato il classico veterano di guerra con stress post traumatico nei film americani - facebook.com Vai su Facebook

Donnarumma | Il Manchester City è la squadra più forte al Mondo vi spiego la mia scelta Su Luis Enrique dico questo; Serena convinto | Voto al mercato dell’Inter? Darei 9 solo per le idee! E Akanji è più duttile di Pavard.

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso" - Il tecnico spagnolo del Psg ha presentato la sfida di domani sera a Udine contro il Tottenham valida per la Supercoppa europea e non si è sottratto alle domande sul ... Si legge su msn.com