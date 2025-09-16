Luis Enrique | L' Atalanta di Juric ha l' impronta di Gasp Kvara? Vedremo

Così il tecnico del Psg: "Vincere la prima di Champions è più difficile rispetto a ripetersi. Non sarà facile, ma siamo pronti".

Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente

Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro

Luis Enrique: L'Atalanta di Juric ha l'impronta di Gasp. Kvara? Vedremo...; Luis Enrique elogia l'Atalanta: "Pressa, gioca, è fisica e veloce: mi piace tanto, Juric seguirà Gasperini"

Luis Enrique: "L'Atalanta di Juric ha l'impronta di Gasp. Kvara? Vedremo..." - Così il tecnico del Psg: "Vincere la prima di Champions è più difficile rispetto a ripetersi. gazzetta.it scrive

Champions, Luis Enrique: «L'Atalanta è un avversario molto tosto che sa pressare e gestire il possesso palla» - L'allenatore del Psg parla alla vigilia della partita contro i nerazzurri, che si giocherà domani (17 settembre) al Parco dei Principi ... Lo riporta bergamo.corriere.it