Luis Enrique elogia l’Atalanta | Pressa gioca è fisica e veloce | mi piace tanto Juric seguirà Gasperini

Parigi. “Adesso abbiamo più esperienza, soprattutto dopo la vittoria dell’anno scorso, ma dobbiamo ancora sentire quel brivido e quell’emozione quando si giocano queste partite”. Marquinhos, capitano e leader della difesa del Psg, mette le cose in chiaro alla vigilia della sfida con l’Atalanta che inaugura un nuovo percorso europeo. Di fronte, una Dea che ha voglia di sorprendere dopo il poker rifilato al Lecce. “Vogliamo iniziare molto bene, ma non possiamo sapere il percorso come proseguirà, perché sono i dettagli a essere decisivi. La nostra ambizione è vincere ancora, è questa la nostra motivazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it