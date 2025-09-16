Luis Enrique è ancora spiazzato da Juric all'Atalanta | Sarà difficile prevedere le loro mosse
Juric scompiglia le carte di Luis Enrique che non sa prevedere cosa accadrà contro l'Atalanta all'esordio in Champions League: "Serve adattarsi allo stile dell'avversario e questo è uno dei nostri punti di forza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno
Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente
Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro
La mossa di Luis Enrique che ha spiazzato l'Inter - Nel video Fabio Capello spiega come Luis Enrique sia riuscito a mandare in cortocircuito il gioco dell'Inter, irriconoscibile nella finale di Monaco persa 5- Scrive sport.sky.it