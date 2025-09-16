Luis Enrique afferma che PSG è ancora più fiducioso in vista della difesa della Champions League

2025-09-16 15:52:00 Breaking news: Paris Saint-Germain si dirige in difesa del titolo di Champions League come una squadra più sicura di quella che ha continuato a conquistare un triplo storico, secondo l’allenatore Luis Enrique. Atalanta visitare il Parc des Princes mercoledì quando il PSG inizia la loro campagna di fase di campionato con uno scontro difficile con i loro avversari di Serie A. Liverpool e Barcellona sono i favoriti dei bookmaker per sollevare il trofeo in questa stagione, ma, parlando nella sua conferenza stampa pre-partita, Luis Enrique ha chiarito che il suo tempo non dovrebbe essere cancellato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: luis - enrique

Psg “non vedo l’ora”, dice Luis Enrique-ma Colwill afferma che il Chelsea non ha paura di nessuno

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente

Luis Enrique ha guidato PSG allo zenit del calcio – ma ha fatto così nel modo più duro

ATALANTA, OCCHIO ALL'ULTIMA MODA DI LUIS ENRIQUE: METÀ PARTITA DALLA TRIBUNA #luisenrique #psg #atalanta - X Vai su X

Nel frattempo Luis Enrique è invecchiato di 10 anni nel giro di 3 settimane. È diventato il classico veterano di guerra con stress post traumatico nei film americani - facebook.com Vai su Facebook

Luis Enrique elogia l’Atalanta: “Pressa, gioca, è fisica e veloce: mi piace tanto, Juric seguirà Gasperini”; “Oggi il club è più importante dei singoli. Lui voleva uno stipendio al livello del vecchio…; Luis Enrique cade in bici e si opera: il Psg senza di lui in Ligue 1, come sta il tecnico spagnolo.

Luis Enrique: "L'Atalanta di Juric ha l'impronta di Gasp. Kvara? Vedremo..." - Così il tecnico del Psg: "Vincere la prima di Champions è più difficile rispetto a ripetersi. Secondo gazzetta.it

Champions League, Luis Enrique: 'Fare il bis? È il nostro obiettivo' - Il tecnico Luis Enrique, ai microfoni di Sky, non mette limiti al suo PSG vittorioso contro l'Inter nella stagione che si è conclusa. Come scrive ansa.it