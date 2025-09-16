L’Ue non vuole cedere all’ultimatum di Trump sul greggio russo né sui dazi alla Cina
Bruxelles. L’Unione europea non intende cedere all’ultimatum di Donald Trump sullo stop agli acquisti di petrolio dalla Russia e sull’imposizione di dazi alla Cina come strumenti di pressi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: vuole - cedere
La Juve ci ricasca: Tudor vuole cedere il gioiello della Next Gen | Non rientra nei suoi piani
Dybala, il Liverpool bussa alla porta. Ma la Roma non vuole cedere
Ma perché la Juve vuole già cedere Alberto Costa? L'ipotesi Sporting e la possibile plusvalenza
L’estate non vuole ancora cedere il passo, ma l’autunno comincia a farsi sentire con i primi capricci del cielo. - facebook.com Vai su Facebook
Il #Monza vuole cedere a titolo definitivo #Pessina, #Colpani e #Izzo. Niente sconti, niente giocatori giovani, solo cessioni a titolo definitivo. La richiesta è di 10 milioni. Situazione penso già superata dai fatti... - X Vai su X