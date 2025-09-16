L’Ucraina di Svitolina o la Spagna di Badosa | l’Italia avrà uno scoglio comunque vada duro in semifinale di BJK Cup

Dopo aver sconfitto la Cina nella sfida inaugurale delle Final Eight di Shenzhen, l’Italia ha ottenuto il pass per le semifinali di Billie Jean King Cup 2025 in attesa di conoscere chi sarà la sua prossima avversaria. Le azzurre sfideranno venerdì 18 settembre una tra Ucraina e Spagna, che si affronteranno domani in un tie sulla carta abbastanza equilibrato. Alla luce della qualità dei due roster, comunque vada sarà una semifinale complicata per le campionesse del mondo in carica reduci dal rocambolesco 2-0 in trasferta timbrato da Elisabetta Cocciaretto prima e da Jasmine Paolini poi. La squadra più temibile sembra probabilmente l’ Ucraina, che può contare su due ottime singolariste come Elina Svitolina (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

