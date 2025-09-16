Luciano Pavarotti 90 anni dalla nascita Ecco i big sul palco dell’Arena di Verona

Mancano 15 giorni e cresce l’attesa per martedì 30 settembre 2025, quando l’ Arena di Verona diventerà il palcoscenico di un grande evento internazionale dedicato al Maestro Luciano Pavarotti, in occasione dei 90 anni dalla sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Fervono i preparativi per questo unico appuntamento che celebra la straordinaria carriera e l’eredità musicale del grande tenore, amato in tutto il mondo. Un cast d’eccezione che per la prima volta vedrà riuniti sullo stesso palco star del panorama musicale nazionale e internazionale. Biagio Antonacci si aggiunge al prestigioso parterre di artisti già annunciati nelle scorse settimane: Laura Pausini e Andrea Bocelli, José Carreras e Plácido Domingo, insieme a Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo, Giuseppe Infantino, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

