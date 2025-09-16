Luciano Pavarotti 90 anni dalla nascita Ecco i big sul palco dell’Arena di Verona
Mancano 15 giorni e cresce l’attesa per martedì 30 settembre 2025, quando l’ Arena di Verona diventerà il palcoscenico di un grande evento internazionale dedicato al Maestro Luciano Pavarotti, in occasione dei 90 anni dalla sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Fervono i preparativi per questo unico appuntamento che celebra la straordinaria carriera e l’eredità musicale del grande tenore, amato in tutto il mondo. Un cast d’eccezione che per la prima volta vedrà riuniti sullo stesso palco star del panorama musicale nazionale e internazionale. Biagio Antonacci si aggiunge al prestigioso parterre di artisti già annunciati nelle scorse settimane: Laura Pausini e Andrea Bocelli, José Carreras e Plácido Domingo, insieme a Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Vittorio Grigolo, Giuseppe Infantino, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, Il Volo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: luciano - pavarotti
Premio Eccellenza del Mediterraneo 2025, omaggio alla memoria del Maestro Luciano Pavarotti
Luciano Pavarotti torna sul palco grazie alla tecnologia: il musical di Michael Gracey
Luciano Pavarotti: grande concerto-tributo all’Arena di Verona per i 90 anni dalla nascita
Il 6 settembre 2007 ci lasciava uno dei più grandi tenori italiani, il Maestro Luciano Pavarotti. Lo ricordiamo così, con un' intervista di Piero Angela Fonte Rai RadioDue #PieroAngela #LucianoPavarotti #RaiRadioDue #Anniversario - facebook.com Vai su Facebook
Biagio Antonacci si unisce al cast dell'evento Pavarotti 90 in Arena; 90 anni dalla nascita di Pavarotti, il concerto all’Arena di Verona celebra il Maestro; All'Arena di Verona un evento per i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti, il tenore che emozionò il mondo.
Luciano Pavarotti, il ricordo: all’Arena di Verona il tributo mondiale per i 90 anni dalla nascita - Luciano Pavarotti ricordato all'Arena di Verona il prossimo 30 settembre con una grande festa per la musica che vedrà ospiti illustri ... Riporta lavocedivenezia.it
Biagio Antonacci si unisce al cast dell'evento "Pavarotti 90" in Arena - Si amplia il parterre di stelle internazionali e italiane che si riuniranno a Verona per celebrare il tenore che ha reso l'opera accessibile a milioni di persone in tutto il mondo ... Come scrive veronasera.it