Luchè nel tour 2026 inserita la tappa della Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 3 minuti Reduce da un’estate costellata di successi e dal trionfo di ieri sera all’Unipol Forum di Milano completamente sold out, LUCHÈ, l’artista più innovativo della scena, sarà protagonista l’11 luglio 2026 con uno show speciale nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, un evento unico che trasporterà la sua visione internazionale in un luogo storico, con una produzione e un impatto scenico senza precedenti. L’artista tornerà anche il 2 aprile 2026 nello stesso Forum per un secondo appuntamento già attesissimo. A questi live si aggiungono anche il raddoppio a Bari e due nuove date a Padova e Messina, che arricchiscono ulteriormente il “LUCHÈ ARENA TOUR”: show travolgenti tra hit iconiche, nuovi brani e momenti di intensa intimità personale, il rapper è pronto a conquistare e dominare i principali palazzetti italiani, trasformando ogni tappa in un evento memorabile e di portata epica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

