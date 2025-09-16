Luchè in concerto alla Reggia di Caserta nel 2026 aggiunte date nei palasport
Luché sarà protagonista a luglio 2026 con uno show speciale nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta. Reduce da un’estate costellata di successi e dal trionfo di ieri sera all’Unipol Forum di Milano completamente sold out, Luché, l’artista più innovativo della scena, sarà protagonista l’11 luglio 2026 con uno show speciale nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, un evento unico che trasporterà la sua visione internazionale in un luogo storico, con una produzione e un impatto scenico senza precedenti. L’artista tornerà anche il 2 aprile 2026 nello stesso Forum per un secondo appuntamento già attesissimo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Luchè nel tour 2026 inserita la tappa della Reggia di Caserta.
