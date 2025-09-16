Luchè annuncia il suo show speciale | sarà alla Reggia di Caserta

Casertanews.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce da un’estate costellata di successi e dal trionfo all’Unipol Forum di Milano completamente sold out, Luchè, l’artista più innovativo della scena, sarà protagonista l’11 luglio 2026 con uno show speciale nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, un evento unico che trasporterà la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

