Lucarelli non perde l’entusiasmo | L’Inter ha fatto bene a puntare su Esposito E su Chivu dico che…

Lucarelli pronto la soluzione del tecnico nerazzurro: «Chivu ha accorciato i tempi, ma l’Inter ha bisogno di trovare risposte per lo scudetto». Intervistato da TuttoMercatoWeb, Cristiano Lucarelli, ex attaccante, ha analizzato la lotta per lo scudetto dopo gli ultimi risultati in campionato. Partendo dall’ Inter, Lucarelli ha sottolineato la necessità di trovare risposte decisive. «L’ Inter ha bisogno di trovare risposte», ha affermato. «Per arrivare ad allenare l’ Inter serve un percorso importante, Chivu ha accorciato molto i tempi. La società ha fiducia incondizionata verso di lui e mi auguro che Chivu possa risolvere i problemi dell’ Inter, che sono stati amplificati dopo la finale di Champions». 🔗 Leggi su Internews24.com

