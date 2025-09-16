Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 16 settembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 13 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (87) 72 (61) 88 (58) 74 (56) 59 (56) Cagliari: 42 (96) 85 (93) 8 (73) 48 (67) 65 (65) Firenze: 34 (97) 42 (83) 76 (70) 53 (52) 89 (45) Genova: 56 (60) 88 (59) 23 (58) 49 (52) 54 (48) Milano: 74 (139) 25 (86) 5 (77) 47 (53) 56 (52) Napoli: 25 (57) 8 (48) 33 (47) 42 (44) 66 (43) Palermo: 59 (77) 14 (64) 45 (53) 69 (52) 4 (49) Roma: 63 (69) 58 (62) 16 (56) 71 (51) 34 (43) Torino: 7 (67) 64 (63) 4 (63) 46 (55) 31 (55) Venezia: 89 (112) 5 (83) 54 (75) 47 (73) 15 (66) Nazionale: 82 (96) 59 (72) 35 (66) 58 (61) 20 (51). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

