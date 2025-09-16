lotta liuzzi e rinaldi sconfitte ai quarti e ammesse ai ripescaggi per il bronzo mondiale

Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Day-4 riservato alle eliminatorie di altre quattro categorie femminili e alle ultime finali dello stile libero maschile (oltre ai 55 e 59 kg in campo femminile). Le due azzurre impegnate oggi hanno effettuato un percorso di alto livello, meritandosi il ripescaggio e avendo la possibilità di combattere domani per il bronzo. Nei 50 kg Emanuela Liuzzi ha sconfitto la tunisina Chahrazed Ayachi (6-0) e soprattutto l’americana Audrey Jimenez (6-3) per poi fermarsi ai quarti a cospetto della fenomenale cinese Yu Zhang (8-0). 🔗 Leggi su Oasport.it

