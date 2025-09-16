Lotta Liuzzi e Rinaldi sconfitte ai quarti e ammesse ai ripescaggi per il bronzo mondiale
Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di lotta, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Day-4 riservato alle eliminatorie di altre quattro categorie femminili e alle ultime finali dello stile libero maschile (oltre ai 55 e 59 kg in campo femminile). Le due azzurre impegnate oggi hanno effettuato un percorso di alto livello, meritandosi il ripescaggio e avendo la possibilità di combattere domani per il bronzo. Nei 50 kg Emanuela Liuzzi ha sconfitto la tunisina Chahrazed Ayachi (6-0) e soprattutto l’americana Audrey Jimenez (6-3) per poi fermarsi ai quarti a cospetto della fenomenale cinese Yu Zhang (8-0). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lotta - liuzzi
Mondiali di Lotta, Honis chiude settimo a Zagabria. Fuori Realbuto, oggi tocca a Liuzzi e Rinaldi
#Lotta Giro di boa ai Campionati Mondiali U20 di Samokov, con gli azzurrini della lotta libera maschile che hanno concluso il loro percorso iridato Liuzzi e Nini, dopo un buon percorso e due vittorie a testa, non so o purtroppo riusciti ad accedere alle fasi - facebook.com Vai su Facebook
Lotta, Liuzzi e Rinaldi sconfitte ai quarti e ammesse ai ripescaggi per il bronzo mondiale; Mondiali Zagabria: Honis chiude settimo. Domani via alla lotta femminile; Lotta, Preolimpico impietoso per l’Italia: azzurre tutte eliminate al primo turno.
Mondiali di Lotta, Honis chiude settimo a Zagabria. Fuori Realbuto, oggi tocca a Liuzzi e Rinaldi - Si è chiusa con un settimo posto la giornata di Benjamin Honis ai Mondiali di lotta in corso all’Arena Zagreb, in Croazia. Come scrive sportface.it