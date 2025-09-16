Lotta al lavoro nero | multati 23 imprenditori

Crema (Cremona) – Sono trentasette i lavoratori impiegati in nero da varie aziende scoperti dalla Guardia di Finanza di Crema durante le ultime ispezioni. In particolare anche in occasione di diverse manifestazioni ludiche organizzate soprattutto in città ma anche in provincia nel corso delle ultime settimane, sono stati individuati 26 lavoratori in nero e 11 lavoratori irregolari, per i quali non è stata rispettata la normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. All’esito delle verifiche compiute dai finanzieri, sono stati multati 23 datori di lavoro per un ammontare di sanzioni che arriva a 54. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta al lavoro nero: multati 23 imprenditori

