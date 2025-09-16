L' oroscopo di oggi - martedì 16 settembre 2025

Ariete ?? L’energia sarà ben presente oggi caro Ariete, donando a questo tuo martedì la consapevolezza che quando ti metti in testa di raggiungere un obiettivo, nulla può fermarti. Marte ancora per pochi giorni in opposizione, può creare ancora nelle tue relazioni sia affettive che pratiche, quel senso di sfida e di rivalsa che in fondo non ti dispiace. Oggi tuttavia è la giornata adatta per curare nei dettagli una collaborazione o un progetto a cui stai dietro già da tempo. Nei sentimenti come ti dicevo, c’è necessità di vivere intensamente un rapporto. Cerca però di non far diventare l’amore un campo di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - martedì 16 settembre 2025

