L’orologio più grande del mondo si trova a Roma | ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno

Nel mese di settembre ha luogo l’equinozio d’autunno. Quest’anno si terrà nella giornata di lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20.19 in Italia. LEGGI ANCHE:– Foliage d’autunno a Roma: 5 posti da vedere e che ti incanteranno In pochi sanno qual è il collegamento tra tale fenomeno e l’orologio più grande al mondo che si trova a Roma, oggi situato a Montecitorio. Scopriamo tutti i dettagli. L’orologio più grande del mondo a Roma e l’equinozio d’autunno: qual è il legame?. Da sempre l’equinozio d’autunno simboleggia la preparazione alla rigidità della stagione invernale e da secoli viene celebrato ad ogni latitudine con feste e riti tradizionali. 🔗 Leggi su Funweek.it