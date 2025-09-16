L’Oro sfonda tetto 3.700 dollari Commerzbank alza stime prezzo
Continuano a lievitare le quotazioni dell’ Oro, che hanno raggiunto nuovi massimi di tutti i tempi, sfondando anche la soglia dei 3.700 dollari l’oncia, in scia al progressivo indebolimento del biglietto verde ed in vista della riunione del FOMC, che con una quasi assoluta certezza annuncerà un taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base domani sera. L’oro sopra i 3.700 dollari. Il prezzo spot dell’oro oggi scambia attorno a 3.692 dollari l’oncia (+0,35%), ha toccato in mattinata un massimo storico di 3.698 dollari. I future sul Gold per consegna dicembre, invece, si sono spinti ben oltre i 3. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: sfonda - tetto
Corsa folle, investe bimbo sullo scivolo e poi vola e sfonda il tetto: in casa tre ragazzini
Cervo sfonda il tetto di un ristorante e rimane incastrato
Ferragosto con la ‘visita’ del cervo. Sfonda il tetto e finisce nel locale. L’animale salvato dai vigili del fuoco
Operaio sfonda un lucernario sul tetto di un capannone e precipita per sei metri: cinquantenne in fin di vita - facebook.com Vai su Facebook