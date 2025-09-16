Lorenzo Simonelli | Era una finale alla mia portata ma sono contento del risultato
Epilogo beffardo per Lorenzo Simonelli, escluso per soli tre millesimi dalla finale dei 110 ostacoli ai Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. Il campione europeo in carica ha migliorato di tre centesimi il tempo firmato ieri in batteria, chiudendo in quarta piazza la seconda semifinale con 13.22 (vento -0.5) e vedendo poi sfumare l’ipotesi ripescaggio al termine della terza serie. Il 23enne azzurro non è rientrato tra i due migliori crono di ripescaggio per una questione di millesimi, avendo corso lo stesso tempo al centesimo del francese Just Kwaou-Mathey (13.215) e del giamaicano Demario Prince (13. 🔗 Leggi su Oasport.it
