Lorenzo Simonelli e la sfortuna dei millesimi ai Mondiali | beffato a parità di tempo fuori dalla finale dei 110 hs

Lorenzo Simonelli si è fermato a tre millesimi dalla finale dei 110 ostacoli ai Mondiali 2025 di atletica. Il Campione d’Europa è stato un po’ sfortunato negli accoppiamenti delle semifinali e nel gioco del “pari-tempo”, rimanendo escluso per un’inezia da un atto conclusivo in cui avrebbe potuto essere grande protagonista e giocarsi anche una medaglia, visto che il livello medio è molto equilibrato e sembra mancare il fenomeno in grado di siglare la prestazione cronometrica ad affetto sul rettilineo di Tokyo. Il 23enne laziale, che durante questa annata agonistica ha dovuto fare i conti con dei problemi agonistici e che si era presentato in Giappone con lo stagionale di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

