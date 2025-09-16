Lorenzo Simonelli e la sfortuna dei millesimi ai Mondiali | beffato a parità di tempo fuori dalla finale dei 110 hs
Lorenzo Simonelli si è fermato a tre millesimi dalla finale dei 110 ostacoli ai Mondiali 2025 di atletica. Il Campione d’Europa è stato un po’ sfortunato negli accoppiamenti delle semifinali e nel gioco del “pari-tempo”, rimanendo escluso per un’inezia da un atto conclusivo in cui avrebbe potuto essere grande protagonista e giocarsi anche una medaglia, visto che il livello medio è molto equilibrato e sembra mancare il fenomeno in grado di siglare la prestazione cronometrica ad affetto sul rettilineo di Tokyo. Il 23enne laziale, che durante questa annata agonistica ha dovuto fare i conti con dei problemi agonistici e che si era presentato in Giappone con lo stagionale di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - simonelli
Lorenzo Simonelli danza tra le barriere e lancia l’Italia agli Europei a squadre! Secondo posto pesante
Lorenzo Simonelli esulta: “Mi sento nuovamente me”. E poi rivela: “Ora in staffetta…”
Atletica, Lorenzo Simonelli si immola per la causa! 110hs in crescita, solido nella 4×100!
#Tokyo2025 Ai Mondiali di #atletica, oggi in gara, alle 13.35 (ora italiana) la finale del salto in alto maschile con il 19enne Matteo Sioli. Alle 13.40 circa, le semifinali dei 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli. L’inviato #GR1 Daniele Fortuna https://raiplaysoun - X Vai su X
Lollo yesss! #Tokyo2025 Con 13.25 (-0.6) Lorenzo Simonelli è in semifinale nei 110 ostacoli: domani l’assalto alla finale dei Mondiali #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Simonelli e la sfortuna dei millesimi ai Mondiali: beffato a parità di tempo, fuori dalla finale dei 110 hs; Francesco Pernici, turbo spaziale: sorpassi a doppia velocità, semifinale sugli 800 ai Mondiali! Tecuceanu out.
Lorenzo Simonelli e la sfortuna dei millesimi ai Mondiali: beffato a parità di tempo, fuori dalla finale dei 110 hs - Lorenzo Simonelli si è fermato a tre millesimi dalla finale dei 110 ostacoli ai Mondiali 2025 di atletica. oasport.it scrive
Atroce beffa per Lorenzo Simonelli: fuori dalla finale dei 110 ostacoli per soli 3 millesimi! - Amarissima semifinale dei 110 ostacoli ai Mondiali di atletica per Lorenzo Simonelli che non si qualifica per soli 3 millesimi ... Da fanpage.it