L' ora dei jet italiani ai confini Est dell' Ue Attacchi da Mosca l' allarme di Crosetto
"Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione. Lo dico da tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque". È un monito forte e diretto quello lanciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Roma per presenziare a un evento in cui è stata fatto un bilancio del "Tour mondiale Vespucci e Villaggio Italia". Un intervento a tutto campo, che accende i riflettori sulla vulnerabilità del sistema difensivo nazionale. "Non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent'anni, e i vent'anni non si recuperano in uno o due". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Caccia Eurofighter italiani per contingente Nato Sentinella dell'Est? La smentita della Difesa: per ora nessuna richiesta; Il ruolo dei super aerei spia italiani sul «fianco est»; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo.
La Terza Guerra Mondiale fa paura, la Nato blinda la Polonia: l’Italia invierà jet e soldati al confine? - L’Italia valuta l’invio di jet: governo diviso, cresce il dibattito sul ruolo militare nel conflitto. Come scrive tag24.it
Aerei, caccia e fregate per blindare i confini europei, cosa prevede l'operazione "Eastern Sentry", sentinella dell'est - Le prime "sentinelle" dell'operazione "Eastern Sentry", ovvero "Sentinella dell'Est", a protezione dei confini orientali ... Si legge su tg.la7.it