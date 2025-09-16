L' ora dei jet italiani ai confini Est dell' Ue Attacchi da Mosca l' allarme di Crosetto

"Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione. Lo dico da tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque". È un monito forte e diretto quello lanciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Roma per presenziare a un evento in cui è stata fatto un bilancio del "Tour mondiale Vespucci e Villaggio Italia". Un intervento a tutto campo, che accende i riflettori sulla vulnerabilità del sistema difensivo nazionale. "Non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent'anni, e i vent'anni non si recuperano in uno o due". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

