L' opera dell’artista irpino Gianni Spagnuolo donata alla caserma dei Vigili del Fuoco di New Rochelle per commemorare l’11 settembre

Avellinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della cerimonia di commemorazione dei vigili del fuoco caduti durante gli attentati dell’11 settembre 2001, la città di New Rochelle ha esposto un’opera dell’artista italiano Gianni Spagnuolo, originario dell’Irpinia. La tela, realizzata durante il soggiorno dell’artista a New York. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

