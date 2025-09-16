L' opera dell’artista irpino Gianni Spagnuolo donata alla caserma dei Vigili del Fuoco di New Rochelle per commemorare l’11 settembre
In occasione della cerimonia di commemorazione dei vigili del fuoco caduti durante gli attentati dell’11 settembre 2001, la città di New Rochelle ha esposto un’opera dell’artista italiano Gianni Spagnuolo, originario dell’Irpinia. La tela, realizzata durante il soggiorno dell’artista a New York. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: artista - irpino
Al Museo irpino di Avellino le opere di Beatriz Cardenas, artista di origini messicane, inaugurano il ciclo di “Un anno di mostre extra”. #itv - facebook.com Vai su Facebook