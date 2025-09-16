Forte del successo della prima edizione alla quale hanno partecipato 250 persone, sabato e domenica si replica. Torna l’ "Open day sul fiume: alla scoperta del Ticino tra tradizione remiera ed enogastronomica" che vuole avvicinare i pavesi al Ticino e agli sport che vi si possono praticare. Per due giorni sarà possibile sperimentare gratuitamente gli sport d’acqua, scoprire percorsi naturalistici e gustare le eccellenze enogastronomiche locali nella cornice del ponte Coperto. "Il Ticino è parte integrante della nostra identità – ha detto l’assessora ai turismo Angela Gregorini –. Con Open day sul fiume vogliamo offrire a tutti l’opportunità di vivere il fiume in modo attivo, sostenibile e partecipato, unendo sport, natura e tradizione gastronomica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Open day fa scoprire il bello del Ticino