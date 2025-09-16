Lookman Inter il nigeriano è ancora fuori con l’Atalanta | assente anche contro il PSG e sul futuro…

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. In vista della prima giornata di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’ Atalanta si prepara ad affrontare una delle sfide più impegnative della sua stagione, ma senza uno dei suoi attaccanti più discussi, Ademola Lookman. Come riportato da Sky Sport, il nigeriano non ha preso parte all’allenamento di questa mattina a causa di un problema fisico, e la sua assenza sembra destinata a proseguire anche per la partita contro i campioni di Francia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, il nigeriano è ancora fuori con l’Atalanta: assente anche contro il PSG e sul futuro…

