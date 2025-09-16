L’onorevole Princi incontra il Tagikistan | strategia.

L’onorevole Princi incontra il Tagikistan per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra Europa e Asia Centrale. L’Asia Centrale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello scacchiere internazionale. Non è soltanto un ponte geografico tra Est e Ovest, ma anche un crocevia politico tra l’Occidente democratico e le autocrazie di potenti vicini. In questo contesto, il Tagikistan si sta affermando come interlocutore fondamentale per l’Europa. In questi giorni, l’europarlamentare Giusi Princi ha guidato una numerosa delegazione inviata dal Parlamento europeo in visita ufficiale in Tagikistan. Una missione che ha avuto l’obiettivo di rafforzare il dialogo politico e promuovere nuove forme di cooperazione tra le due realtà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

